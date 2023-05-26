Українська "Перемога" створена на агрегатній базі Mercedes-Benz CL550.

Ексклюзивний авто з милозвучною назвою будували майже рік, причому в Бучанському районі. За словами авторів проекту, на початку створення іноді доводилося працювати під гуркіт артилерії. Втім, “Перемога” потребує зусиль, і зрештою мета була досягнута.

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Авторство належить київському тюнінг-ательє Specautotuning, складальний цех якого розташовано під Бучею. В основі “Перемоги” лежить купе Мерседес CL550 (кузов W216).

В екстер’єрі прослідковуються різні напрями автодизайну, проте, за задумом авторів, українська Перемога є такою собі сучасною інтерпретацією польського автомобіля Warszawa. Нагадаємо, ця модель — перша післявоєнна польська машина, яка була копією радянської “Победы” ГАЗ М-20.

Усередині “Перемога” нічим не відрізняється від донора. Те ж стосується і технічної начинки – вони було успадковані від “Мерседеса” без змін.

А відтак зовні маємо неоретрокар з комфортним салоном і 5,5-літровим двигуном потужністю майже 400 кінських сил, який забезпечує достойну динаміку (близько 6 секунд до сотні).