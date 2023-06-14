Столкнулись итальянские автомобили Lamborghini Huracan за $400 тысяч и Maserati Levante за $100 тысяч.

В центре Киева на бульваре Леси Украинки 14 июня произошло дорожно-транспортное происшествие с дорогими автомобилями. Внедорожник Maserati Levante, который новым стоит около $100 тысяч, "догнал" оранжевый суперкар Lamborghini Huracan. Как сообщает ТопЖир, это достаточно известная в столице машина.

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Lamborghini Huracan выполнена в версии Fluo Capsule и новой стоила $400 000. Она раньше принадлежала молодому миллионеру Александру Слобоженко и имела именные номера Student. Позже он ее продал. 640-сильное купе отличается особой окраской и эксклюзивной отделкой салона.

К счастью, оба автомобиля мало пострадали, да и люди живы-здоровы. Впрочем, ремонт дорогих суперкаров выльется в копеечку, и вряд ли страховой полис "Автогражданки" покроет ущерб пострадавшему суперкару.