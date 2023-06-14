Зіткнулися італійські автомобілі Lamborghini Huracan за $400 тисяч та Maserati Levante за $100 тисяч.

У центрі Києва на бульварі Лесі Українки 14 червня сталася дорожньо-транспортна пригода з дуже дорогими автомобілями. Позашляховик Maserati Levante, який новим коштує близько за $100 тисяч, “догнав” помаранчевий суперкар Lamborghini Huracan. Як повідомляє ТопЖир, це досить відома в столиці машина.

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Lamborghini Huracan виконана у версії Fluo Capsule та новою коштувала $400 000. Вона раніше належала молодому мільйонеру Олександру Слобоженку та мала іменні номери Student. Пізніше він її продав. 640-сильне купе вирізняється особливим забарвленням та ексклюзивним оздобленням салону.

На щастя, обидва автомобілі мало постраждали, та й люди живі-здорові. Втім, ремонт дорогих суперкарів виллється у копієчку, і навряд чи страховий поліс “Автоцивілки” покриє збитки постраждалому суперкару.