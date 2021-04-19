Специальная служба стерла разметку, которая указывала на паркоместа автомобилей и нанесла разметку велодорожки.

В центре Киева продолжают создавать велосипедные дорожки. Их оборудуют с правой стороны улицы, для этого обозначают участок разметкой, рисунком "велосипедист" и знаками "остановка и стоянка запрещена".

Между тем, водители или не видят этих знаков и разметки, или просто не хотят их видеть. Например, на улице Заньковецкой активисты "Останови Лося" попытались расчистить велодорожку от припаркованных авто, но это им не удалось. Даже если авто забирал эвакуатор, через минуту на его месте останавливалось другое.

Смотрите видео рейда "Останови Лося":