Спеціальна служба стерла розмітку, яка вказувала на паркомісця автомобілів та нанесла розмітку велодоріжки.

В центрі Києва продовжують створювати велосипедні доріжки. Їх обладнують з правого боку вулиці, для цього позначають ділянку розміткою, малюнком "велосипедист" та знаками "зупинка і стоянка заборонена".

Між тим, водії або не бачать цих знаків та розмітки, або просто не бажають їх бачити. Наприклад, на вулиці Заньковецької активісти "Зупини Лося" спробували розчистити велодоріжку від запаркованих авто, але це їм не вдалося. Навіть якщо авто забирав евакуатор, через хвилину на його місці зупинялося інше.

Дивіться відео з рейду "Зупини Лося":