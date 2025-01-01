Укр
Ру

В центре Львова загорелся электроскутер курьера: видео

На видео электрический транспорт загорелся прямо во время движения. Ни один водитель не пытался его потушить, пока не приехали спасатели.
Пожар электрического скутера во Львове: видео - Auto24

ФОТО: Скриншот из видео|

Момент пожара во Львове

Сергей Матусяк
logo8 июля, 12:50
logo0
logo0 мин

В конце июня на перекрестке проспекта Свободы и улицы Коперника во Львове прямо на ходу загорелся электрический скутер. Курьер Glovo, который ехал на нем, среагировал молниеносно. Это видно на видео с камер, которое обнародовал Центр безопасности города Львова.

Кстати может ли пожарное авто проехать по дворам Киева

Скутер загорелся прямо под водителем, тот быстро спешился и положил транспортное средство на дорогу, подальше от автомобилей и пешеходов. Скутер горел, пока огонь не уничтожил его полностью.

При этом ни один водитель автомобиля, который проезжал рядом, не остановился и не предложил свою помощь, не вытащил огнетушитель. Конечно, тушить электрическую батарею сложно, но был риск, что огонь перекинется на другие объекты. Пожар оперативно ликвидировали спасатели, пострадавших нет. Причины инцидента выясняют правоохранители.

#Новости #Электротранспорт #Автособытие #Видео