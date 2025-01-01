В центре Львова загорелся электроскутер курьера: видео

В конце июня на перекрестке проспекта Свободы и улицы Коперника во Львове прямо на ходу загорелся электрический скутер. Курьер Glovo, который ехал на нем, среагировал молниеносно. Это видно на видео с камер, которое обнародовал Центр безопасности города Львова.

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Скутер загорелся прямо под водителем, тот быстро спешился и положил транспортное средство на дорогу, подальше от автомобилей и пешеходов. Скутер горел, пока огонь не уничтожил его полностью.

При этом ни один водитель автомобиля, который проезжал рядом, не остановился и не предложил свою помощь, не вытащил огнетушитель. Конечно, тушить электрическую батарею сложно, но был риск, что огонь перекинется на другие объекты. Пожар оперативно ликвидировали спасатели, пострадавших нет. Причины инцидента выясняют правоохранители.