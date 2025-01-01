У центрі Львова загорівся електроскутер кур'єра: відео

Наприкінці червня на перехресті проспекту Свободи та вулиці Коперника у Львова прямо на ходу загорівся електричний скутер. Кур’єр Glovo, який їхав на ньому, зреагував блискавично. Це видно на відео з камер, яке оприлюднив Центр безпеки міста Львова.

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Скутер загорівся прямо під водієм, той швидко спішився та поклав транспортний засіб на дорогу, подалі від автомобілів та пішоходів. Скутер горів, поки вогонь не знищив його повністю.

При цьому жоден водій автомобіля, який проїжджав поряд, не зупинився і не запропонував свою допомогу, не витягнув вогнегасник. Звичайно, гасити електричну батарею складно, але був ризик, що вогонь перекинеться на інші об’єкти. Пожежу оперативно ліквідували рятувальники, постраждалих немає. Причини інциденту з’ясовують правоохоронці.