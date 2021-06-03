Центр Одессы сделают пешеходным, для автомобилистов это означает создание новых неудобств.

С 19:00 пятницы 4 июня в центре Одессы заработает пешеходная зона. На въездах будут стоять патрули муниципальной безопасности и полиции, которые не будут пускать автомобили внутрь. Въезд ограничат цветочными клумбами.

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Некоторым категориям въезд будет разрешен. Но при этом все равно запрещена стоянка автомобилей на улицах пешеходного центра. Парковка разрешена только во дворах или на внутренних парковках заведений. Если кто-то припаркуется на улице, его будут штрафовать инспекторы по парковке, а в отдельных случаях даже эвакуировать.