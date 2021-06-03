Центр Одессы сделают пешеходным, для автомобилистов это означает создание новых неудобств.

С 19:00 пятницы 4 июня в центре Одессы заработает пешеходная зона. На въездах будут стоять патрули муниципальной безопасности и полиции, которые не будут пускать автомобили внутрь. Въезд ограничат цветочными клумбами.

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Некоторым категориям въезд будет разрешен. Но при этом все равно запрещена стоянка автомобилей на улицах пешеходного центра. Парковка разрешена только во дворах или на внутренних парковках заведений. Если кто-то припаркуется на улице, его будут штрафовать инспекторы по парковке, а в отдельных случаях даже эвакуировать.

  • Местные жители. Смогут заезжать, если покажут документ о регистрации или договор аренды.
  • Постояльцы отелей. Будут пускать при наличии бронирования номера.
  • Такси. Пускать будут с пассажирами местными жителями или в гостиницы с документами.
  • Велосипеды, самокаты, моноколеса пускать будут.
  • Курьеров доставки на мопедах пускать будут только если они сойдут с мопеда и будут его катить руками.
  • Мотоциклам и мопедам въезд запрещен наравне с автомобилями.
  • Людей с инвалидностью или очень пожилых пускать будут
  • Машины снабжения магазинов и ресторанов пускать будут. Но все-таки желательно планировать подвоз продуктов в будние дни.
  • Свадьбы будут пускать в ЗАГС на Ришельевской.
  • На улицах, прилегающих к пешеходному центру, позволят парковку под запрещающими знаками в выходные дни. Для этого к ним добавят соответствующие таблички.