Центр Одессы сделают пешеходным, для автомобилистов это означает создание новых неудобств.
С 19:00 пятницы 4 июня в центре Одессы заработает пешеходная зона. На въездах будут стоять патрули муниципальной безопасности и полиции, которые не будут пускать автомобили внутрь. Въезд ограничат цветочными клумбами.
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Некоторым категориям въезд будет разрешен. Но при этом все равно запрещена стоянка автомобилей на улицах пешеходного центра. Парковка разрешена только во дворах или на внутренних парковках заведений. Если кто-то припаркуется на улице, его будут штрафовать инспекторы по парковке, а в отдельных случаях даже эвакуировать.
- Местные жители. Смогут заезжать, если покажут документ о регистрации или договор аренды.
- Постояльцы отелей. Будут пускать при наличии бронирования номера.
- Такси. Пускать будут с пассажирами местными жителями или в гостиницы с документами.
- Велосипеды, самокаты, моноколеса пускать будут.
- Курьеров доставки на мопедах пускать будут только если они сойдут с мопеда и будут его катить руками.
- Мотоциклам и мопедам въезд запрещен наравне с автомобилями.
- Людей с инвалидностью или очень пожилых пускать будут
- Машины снабжения магазинов и ресторанов пускать будут. Но все-таки желательно планировать подвоз продуктов в будние дни.
- Свадьбы будут пускать в ЗАГС на Ришельевской.
- На улицах, прилегающих к пешеходному центру, позволят парковку под запрещающими знаками в выходные дни. Для этого к ним добавят соответствующие таблички.