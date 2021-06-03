Центр Одеси зроблять пішохідним, для автомобілістів це означає створення нових незручностей.

З 19:00 п'ятниці 4 червня в центрі Одеси запрацює пішохідна зона. На в'їздах будуть стояти патрулі муніципальної безпеки та поліції, які не пускатимуть автомобілі всередину. В'їзд обмежать квітковими клумбами.

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Деяким категоріям в'їзд буде дозволений. Але при цьому все одно заборонена стоянка автомобілів на вулицях пішохідного центру. Парковка дозволена тільки у дворах чи на внутрішніх паркувальних майданчиках закладів. Якщо хтось припаркується на вулиці, його будуть штрафувати інспектори з паркування, а в окремих випадках навіть евакуювати.