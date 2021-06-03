Центр Одеси зроблять пішохідним, для автомобілістів це означає створення нових незручностей.
З 19:00 п'ятниці 4 червня в центрі Одеси запрацює пішохідна зона. На в'їздах будуть стояти патрулі муніципальної безпеки та поліції, які не пускатимуть автомобілі всередину. В'їзд обмежать квітковими клумбами.
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Деяким категоріям в'їзд буде дозволений. Але при цьому все одно заборонена стоянка автомобілів на вулицях пішохідного центру. Парковка дозволена тільки у дворах чи на внутрішніх паркувальних майданчиках закладів. Якщо хтось припаркується на вулиці, його будуть штрафувати інспектори з паркування, а в окремих випадках навіть евакуювати.
- Місцеві жителі. Чи зможуть заїжджати, якщо покажуть документ про реєстрацію або договір оренди.
- Постояльці готелів. Пускатимуть за наявності бронювання номера.
- Таксі. Пускатимуть з пасажирами місцевими жителями або в готелі з документами.
- Велосипеди, самокати, моноколеса пускати будуть.
- Кур'єрів доставки на мопедах пускатимуть тільки якщо вони зійдуть з мопеда і будуть його котити руками.
- мотоциклів і мопедів в'їзд заборонений нарівні з автомобілями.
- Людей з інвалідністю або дуже літніх пускати будуть
- Машини постачання магазинів і ресторанів пускати будуть. Але все-таки бажано планувати підвезення продуктів в будні дні.
- Весілля пускатимуть в ЗАГС на Рішельєвській.
- На вулицях, прилеглих до пішохідного центру, дозволять парковку під заборонними знаками у вихідні дні. Для цього до них додадуть відповідні таблички.