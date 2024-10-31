В центре Парижа существенно ограничили движение автомобилей

Власти Парижа заявили, что ограничивают движение транспорта в центральной части французской столицы, запретив проезд транзитных авто средств через этот район.

Мэрия под руководством социалистки Анн Идальго, 31.10.24 опубликовала указ о введении зоны ограниченного движения (ZTL) в центре города. Об этом сообщает Le Monde.

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Указ распространяется на 1-4 районы столицы, территорию около 5,5 квадратных километров, которая включает такие достопримечательности, как музей Лувр и сады Тюильри. Эта мера вступает в силу в понедельник 4 ноября.

Доступ транспортных средств в эту зону разрешен только автомобилям экстренной помощи, автобусам, такси, людям с ограниченными возможностями мобильности, автомобилистам, которые проживают или работают там, и так называемому "движению места назначения", включая тех, кто находится в этом районе по определенной причине, например, на прием к врачу, шопинг или посещение кинотеатра.

Введение такой зоны в Париже несколько раз откладывалось. Но после достижения договоренности о ее границах полиция подписала постановление.

Мэрия Парижа ожидает "существенного" снижения интенсивности движения до 30% на наиболее загруженных дорогах, а также снижение уровня шума и улучшение качества воздуха благодаря снижению концентрации диоксида азота. Ограничение будет введено через систему подтверждения места жительства и онлайн-декларации с начальным льготным периодом, когда люди привыкнут к новым правилам, сообщили в мэрии.

Ранее Идальго увеличила велосипедные полосы в Париже за счет автомобилей, в частности на Рю де Риволи, главной улице в центре города. Но критики обвиняют ее в том, что она просто изменила трафик и вызвала еще большую концентрацию автомобилей в других местах.