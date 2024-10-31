В центрі Парижа суттєво обмежили рух автомобілів

Влада Парижа заявила, що обмежує рух транспорту в центральній частині французької столиці, заборонивши проїзд транзитних авто засобів через цей район.

Мерія під керівництвом соціалістки Анн Ідальго, 31.10.24 опублікувала указ про введення зони обмеженого руху (ZTL) у центрі міста. Про це повідомляє Le Monde.

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Указ поширюється на 1-4 райони столиці, територію близько 5,5 квадратних кілометрів, яка включає такі визначні пам'ятки, як музей Лувр і сади Тюїльрі. Цей захід набуває чинності в понеділок 4 листопада.

Доступ транспортних засобів до цієї зони дозволено лише автомобілям екстреної допомоги, автобусам, таксі, людям з обмеженими можливостями мобільності, автомобілістам, які проживають або працюють там, і так званому «руху місця призначення», включаючи тих, хто перебуває в цьому районі з певної причини, наприклад, на прийом до лікаря, шопінг або відвідування кінотеатру.

Запровадження такої зони в Парижі кілька разів відкладалося. Але після досягнення домовленості про її межі поліція підписала постанову.

Мерія Парижа очікує «суттєвого» зниження інтенсивності руху до 30% на найбільш завантажених дорогах, а також зниження рівня шуму та покращення якості повітря завдяки зниженню концентрації діоксиду азоту. Обмеження буде запроваджене через систему підтвердження місця проживання та онлайн-декларації з початковим пільговим періодом, коли люди звикнуть до нових правил, повідомили в мерії.

Раніше Ідальго збільшила велосипедні смуги в Парижі за рахунок автомобілів, зокрема на Рю де Ріволі, головній вулиці в центрі міста. Але критики звинувачують її в тому, що вона просто змінила трафік і спричинила ще більшу концентрацію автомобілів в інших місцях.