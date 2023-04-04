Нововведение поможет облегчить властям выдачу штрафов водителям. По закону мэрии и муниципалитеты не могут направлять штрафы водителям, если их личность не установлена.

В Чехии планируется создать реестр автомобилей с украинскими номерами для учета водителей с временной защитой. Об этом сообщили на сайте aktualne.cz.

Читайте также: В Украине возобновил работу онлайн выбора автомобильных номеров

В Министерстве транспорта Чехии заявили, что реестр поможет облегчить властям выдачу штрафов водителям. Также это повлияет на снижение количества нарушений ПДД.

Реестр автомобилей с украинскими номерами планируется запустить во второй половине 2023 года. В Минтрансе отметили, что в Чехии есть около 38 000 автомобилей с украинской регистрацией.

Министр транспорта Мартин Купка заявил, что сейчас тяжело сопоставить автомобиль с конкретным лицом. Из-за этого нарушителей бывает тяжело наказать.

По закону мэрии и муниципалитеты не могут направлять штрафы водителям, если их личность не установлена. Поэтому в реестре можно увидеть связь между автомобилем и лицом с правом временной защиты.

Еще одна проблема в том, что украинские водители не могут застраховать свои автомобили в Чехии. Причина в том, что транспортные средства из Украины считаются автомобилями международного сообщения.

"Если незастрахованный автомобиль нанесет ущерб в Чехии, мы возместим его пострадавшей стороне и не потребуем компенсации от украинских водителей. Эта помощь действует в течение шести месяцев после выезда с территории Украины", - отметил представитель Чешского офиса страховщиков Владимир Крейзар.