Нововведення допоможе полегшити владі видачу штрафів водіям. За законом, мерії та муніципалітети не можуть надсилати штрафи водіям, якщо їх особу не встановлено.

У Чехії планують створити реєстр автомобілів з українськими номерами для обліку водіїв з тимчасовим захистом. Про це повідомили на сайті aktualne.cz.

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У Міністерстві транспорту Чехії заявили, що реєстр допоможе полегшити владі видачу штрафів водіям. Також це вплине на зниження кількості порушень ПДР.

Реєстр автомобілів з українськими номерами планують запустити у другій половині 2023 року. У Мінтрансі зазначили, що загалом у Чехії є близько 38 000 автомобілів з українською реєстрацією.

Міністр транспорту Мартін Купка заявив, що зараз важко зіставити автомобіль з конкретною особою. Через це порушників буває важко покарати.

За законом, мерії та муніципалітети не можуть надсилати штрафи водіям, якщо їх особу не встановлено. Тому в реєстрі можна буде побачити зв'язок між автомобілем та особою з правом тимчасового захисту.

Ще однією проблемою є те, що українські водії не можуть застрахувати свої автомобілі у Чехії. Причина полягає в тому, що транспортні засоби з України вважаються автомобілями міжнародного сполучення.

"Якщо незастрахований автомобіль завдасть збитків у Чехії, ми відшкодуємо його постраждалій стороні та не вимагатимемо компенсації від українських водіїв. Ця допомога діє протягом шести місяців після виїзду з території України", — зазначив представник Чеського офісу страховиків Володимир Крейзар.