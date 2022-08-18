У базі даних зібрано всі вільні номери авто в Україні, і вона оновлюється в режимі реального часу. Забронювати номерний знак, що сподобався, поки не можна.

Сервісні центри МВС поступово повертають послуги, які були призупинені під час війни. Зокрема, відновив роботу вибір автомобільних номерів онлайн. Про це повідомляє сайт Головного сервісцентру МВС.

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Тепер усі вільні номерні знаки знову у відкритому доступі — як "гарні" платні, так і звичайні безкоштовні. Обрати номер авто можна на сторінці сервісу, причому шукати можна двома різними способами.

По-перше, є можливість переглянути всі вільні комбінації цифр та літер у регіоні. Для цього достатньо вибрати потрібну область.

По-друге, працює пошук за комбінаціями цифр. У цьому випадку будуть показані номери авто з конкретним набором цифр, які є в наявності по всій Україні.

У будь-якому випадку можна дізнатися про вартість номерного знака, а також його місцезнаходження (конкретний сервісний центр МВС або центр надання адмінпослуг). База автомобільних номерів оновлюється у режимі реального часу.

А ось забронювати номер авто онлайн поки що не можна В МВС радять обрати відразу кілька комбінацій, що сподобалися — це збільшить шанси, що їх не розберуть.