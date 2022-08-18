В базе данных собраны все свободные номера авто в Украине, и она обновляется в режиме реального времени. Забронировать понравившийся номерной знак пока нельзя.

Сервисные центры МВД постепенно возвращают услуги, которые были приостановлены во время войны. В частности, возобновил работу выбор автомобильных номеров онлайн. Об этом сообщает сайт Главного сервисцентра МВД.

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Теперь все свободные номерные знаки снова в открытом доступе – как "хорошие" платные, так и обычные бесплатные. Выбрать номер авто можно на странице сервиса, причем искать можно двумя разными способами.

Во-первых, есть возможность просмотреть все свободные комбинации цифр и букв в регионе. Для этого достаточно выбрать нужную область.

Во-вторых, работает поиск по комбинациям цифр. В этом случае будут показаны номера авто с конкретным набором цифр, которые есть в наличии по всей Украине.

В любом случае можно узнать о стоимости номерного знака, а также его местонахождении (конкретный сервисный центр МВД или центр предоставления админуслуг). База автомобильных номеров обновляется в режиме реального времени.

А вот забронировать номер авто онлайн пока нельзя В МВД советуют выбрать сразу несколько комбинаций, что понравились – это увеличит шансы, что их не разберут.