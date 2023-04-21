С января следующего года украинские водители с временной защитой не смогут ездить на незарегистрированных автомобилях под угрозой штрафа до 30 тысяч чешских крон.

Реестр пользователей транспортных средств с украинскими номерными знаками направлен на улучшение привлечения к ответственности за правонарушения в сфере дорожного движения, совершенные их водителями.

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Местные органы власти с октября этого года начнут регистрировать украинские транспортные средства. Люди смогут до конца года внести автомобиль в реестр.

Украинцы, которые получат в Чехии временную защиту или визу с целью толерантности, будут семь дней на регистрацию автомобиля.

Чешская канцелярия страховщиков (ČKP) на прошлой неделе сообщила, что, по ее оценкам, в Чехии находятся 38 тысяч украинских автомобилей, из которых 4 тысячи не застрахованы.