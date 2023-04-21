Від січня наступного року українські водії із тимчасовим захистом не зможуть їздити на незареєстрованих автомобілях під загрозою штрафу до 30 тисяч чеських крон.

Реєстр користувачів транспортних засобів з українськими номерними знаками має на меті покращити притягнення до відповідальності за правопорушення у сфері дорожнього руху, вчинені їхніми водіями.

Читайте також: У Чехії готують реєстр авто українських біженців для розсилання штрафів

Місцеві органи влади від жовтня цього року почнуть реєструвати українські транспортні засоби. Люди матимуть змогу до кінця року внести автівку до реєстру.

Українці, які отримають у Чехії тимчасовий захист або візу з метою толерантності, матимуть сім днів на реєстрацію автомобіля.

Чеська канцелярія страховиків (ČKP) минулого тижня повідомила, що, за її оцінками, у Чехії перебувають 38 тисяч українських автомобілів, з яких 4 тисячі — не застраховані.