В Черкассах начал работу первый официальный дилер Škoda. Кроме продажи авто предлагается полный спектр сервисных услуг и продажа оригинальных запасных частей и аксессуаров.

Компания “Еврокар”, официальный дистрибьютор автомобилей Škoda в Украине, сообщила об открытии дилерского центра в Черкассах. 24 сентября там начал работу дилерский центр Škoda компании “Моторкрафт”.

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Дилерский центр в Черкассах стал 32-м в дилерской сети ŠKODA в Украине. Просторный шоу-рум, брендированный в соответствии со стандартами ŠKODA, является первым официальным дилерским центром чешского бренда в Черкассах.

Компания предоставляет клиентам полный спектр услуг: заказ и продажа новых автомобилей, проведение тест-драйвов, помощь с регистрацией, страхованием, Trade-In, гарантийное и послегарантийное обслуживание, продажа оригинальных запасных частей и аксессуаров.

Сервисный центр полного цикла на 12 постов с кузовным участком, оснащен диагностическим оборудованием и специнструментом, что позволяет выполнять полный спектр услуг – от планового обслуживания до сложных работ по восстановлению кузова и капитального ремонта. Персонал компании регулярно проходит обучение и аттестацию в тренинговом центре Škoda.