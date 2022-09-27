У Черкасах розпочав роботу перший офіційний дилер Škoda. Окрім продажу авто пропонується повний спектр сервісних послуг та продаж оригінальних запасних частин і аксесуарів.

Компанія «Єврокар», офіційний дистриб’ютор автомобілів Škoda в Україні, повідомила про відкриття дилерського центру у Черкасах. 24 вересня там розпочав роботу дилерський центр Škoda компанії Моторкрафт.

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Дилерський центр у Черкасах став 32-м у дилерській мережі ŠKODA в Україні. Просторий шоу-рум, брендований відповідно до стандартів ŠKODA, є першим офіційним дилерським центром чеського бренду у Черкасах.

Компанія надає клієнтам повний спектр послуг: замовлення і продаж нових автомобілів, проведення тест-драйвів, допомога з реєстрацією, страхуванням, Trade-In, гарантійне та післягарантійне обслуговування, продаж оригінальних запасних частин та аксесуарів.

Сервісний центр повного циклу на 12 постів з кузовною ділянкою, оснащений діагностичним обладнанням та спецінструментом, що дозволяє виконувати повний спектр послуг – від планового обслуговування до складних робіт з відновлення кузова та капітального ремонту. Персонал компанії регулярно проходить навчання та атестацію у тренінговому центрі Škoda.