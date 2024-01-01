В Черкассах в ДТП разбили Rolls-Royce Spectre

Самый дорогой электромобиль на украинском рынке Rolls-Royce Spectre попал в аварию в Черкассах. Соответствующее видео появилось в одной из популярных соцсетей, сообщает autogeek.com.ua.

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Судя по кадрам, Rolls-Royce Spectre не поделил полосу с Mitsubishi Lancer. Можно предположили, что в результате ДТП на дорогом электромобиле повреждены, как минимум, водительские двери и левый порог.

Напомним, что Rolls-Royce Spectre стал первым серийным электромобилем бренда. За прошлый год в Украине было продано 13 таких машин. Британский автопроизводитель предлагает покупателям около 44 000 оттенков краски. Электрический Rolls-Royce предлагает пассажирам четырехзонный климат-контроль, аудиосистему Bespoke Audio с 16 динамиками и другие опции.

Авто оснащено парой электромоторов суммарной мощностью 577 лошадиных сил. Благодаря системе полного привода машина с места до 100 км/ч способна разгоняться за 4,4 секунды.