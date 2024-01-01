Укр
Ру

У Черкасах в ДТП разбили Rolls-Royce Spectre

У Черкасах електромобіль Rolls-Royce Spectre, який коштує понад пів мільйона доларів, потрапив у аварію.
Rolls-Royce Spectre разбили в ДТП - Auto24
Євген Гудущан
logo5 червня, 20:20
logo0
logo0 хв

Найдорожчий електромобіль на українському ринку Rolls-Royce Spectre потрапив у аварію в Черкасах. Відповідне відео з’явилось в одній з популярних соцмереж, повідомляє autogeek.com.ua.

Читайте також: В 2024 році в Україні купили 13 новеньких Rolls-Royce Spectre за півмільйона доларів

Судячи з кадрів, Rolls-Royce Spectre не поділив смугу з Mitsubishi Lancer. Можна припустити, що в результаті ДТП на дорогому електромобілі пошкоджені, як мінімум, водійські двері та лівий поріг.

Нагадаємо, що Rolls-Royce Spectre став першим серійним електромобілем бренду. За минулий рік в Україні було продано 13 таких машин. Британський автовиробник пропонує покупцям близько 44 000 відтінків фарби. Електричний Rolls-Royce пропонує пасажирам чотиризонний клімат-контроль, аудіосистему Bespoke Audio з 16 динаміками та інші опції.

Авто оснащене парою електромоторів сумарною потужністю 577 кінських сил. Завдяки системі повного приводу машина з місця до 100 км/год здатна розганятись за 4,4 секунди.

#Rolls-Royce #Автоподія #Електромобіль #ДТП #Новини