Уникальный спорткар создан энтузиастами на базе Dodge Stealth.

Особенный спорткар был замечен в Днепре. Не все знают, но на самом деле его сделали почти 10 лет назад, а главной особенностью автомобиля являются два мотора, которые, по словам создателя, суммарно выдают тысячу лошадиных.

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Уникальный спорткар с двумя моторами построили на базе Dodge Stealth. В 2014 году его продавали за 35 тысяч долларов. Продали или нет – не знаем, но сейчас автомобиль все еще на ходу. Судя по номерам, владелец бывший, хотя это не точно.

Не будем говорить о целесообразности и своеобразии такого тюнинга, но констатируем – фронт работ был очень значительным.