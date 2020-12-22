Унікальний спорткар створено ентузіастами на базі Dodge Stealth.

Особливий спорткар було поміченого в Дніпрі. Не всі знають, але насправді його зробили майже 10 років тому, а головною особливістю автомобіля є два мотора, які, за словами творця, сумарно видають тисячу кінських.

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Унікальний спорткар з двома моторами побудували на базі Dodge Stealth. У 2014-му році його продавали за 35 тисяч доларів. Продали чи ні - не знаємо, але зараз автомобіль все ще на ходу. Судячи з номерів, власник колишній, хоч це не точно.

Не станемо говорити про доцільність і своєрідність такого тюнінгу, але констатуємо - фронт робіт був дуже значним.