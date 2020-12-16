У Львові виставили на продаж дуже незвичайний тюнінгований Mercedes G500 1999 року. За позашляховик просять 29 999 доларів.

“Гелік” не простий, а шестиколісний. Мало того, Mercedes-Benz перетворили на величезний лімузин. У Львові його орендували для весіль.

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Mercedes G500 подовжили приблизно до 7 м, причому бічне двометрове вікно опускається. З'явився і великий панорамний люк.

У салоні “Геліка” – шкіряні дивани, 21-дюймові плазма, Wi-Fi і міні-бар. Загалом, все як у типовому весільному лімузині.

Шестиколісний “Гелендваген” оснащений п'ятилітровим 306-сильним V8 і АКПП. Заявлений пробіг авто – 190 тис. км.