Во Львове выставили на продажу очень необычный тюнингованный Mercedes G500 1999 года. За внедорожник просят 29 999 долларов.

Гелик не простой, а шестиколесный. Мало того, Mercedes-Benz превратили в огромный лимузин. Во Львове его арендовали для свадеб.

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Mercedes G500 удлинили примерно до 7 м, причем боковое двухметровое окно опускается. Появился и большой панорамный люк.

В салоне Гелика – кожаные диваны, 21-дюймовые плазма, Wi-Fi и мини-бар. В общем, все – как в типичном свадебном лимузине.

Шестиколесный Гелендваген оснащен пятилитровым 306-сильным V8 и АКПП. Заявленный пробег авто – 190 тыс. км.