Это первый дилерский центр в Украине согласно новой концепции японского бренда.

Toyota открывает в Украине первый концептуальный дилерский центр – Тойота Центр Днепр “Алмаз Мотор”. В центре внимания нового пространства Toyota находится клиент и его потребности.

Центр предоставляет возможность в современном цифровом формате ознакомиться с линейкой автомобилей Toyota, как новых, так и с пробегом, узнать о сервисах и услугах, получить рекомендации от персонала, а также поработать или отдохнуть, ожидая свой автомобиль с сервиса или на выдачу нового.

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Переход к новой концепции дилерского центра является важным шагом бренда в расширении возможностей мобильности. Дизайн пространства Toyota подразумевает новый опыт взаимодействия между клиентом и брендом, а также между клиентом и персоналом центра.

Концептуальный дилерский центр Toyota в Днепре олицетворяет обновленную визуальную идентичность бренда с дизайном вращающегося вокруг клиента интерьера. Это пространство для взаимодействия с брендом на разных уровнях – от цифрового до потребительского.

Специальные зоны нового центра Toyota поделены по назначению для предоставления клиентам различных услуг: новые автомобили, техническое обслуживание, автомобили с пробегом, Toyota бизнес, запчасти, аксессуары. На территории центра находятся: хаб с рабочей зоной, где клиенты могут с помощью мультимедийных средств выбрать будущий автомобиль, зона отдыха клиента с кухней и детским пространством, зона переговоров, зона приема на сервис и зона выдачи автомобиля.

Также посетители центра могут ознакомиться со всеми сервисами бренда и продолжить коммуникацию с экспертами дилерского центра для получения подробной информации. Главное преимущество такого подхода — персонализация опыта клиента и предоставление услуг в соответствии с конкретными потребностями и пожеланиями.

Примечательно, что среда нового дилерского центра Toyota является частью концепции Beyond Zero – “Будущее без ограничений”, которая предполагает создание более инклюзивного и устойчивого мира и общества с применением новых мобильных решений для пользы каждого. В частности, это создание линеек гибридных автомобилей и плагин-гибридов, позволяющих уменьшить вредные выбросы, разработка технологий для улучшения опыта вождения и минимизации аварийных ситуаций.

Первый концептуальный дилерский центр Toyota в Украине – Тойота Центр Днепр “Алмаз Мотор” – открыл свои двери для клиентов 11 октября 2022 года по адресу: г. Днепр, Запорожское шоссе, 51.