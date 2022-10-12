Це перший дилерський центр в Україні згідно з новою концепцією японського бренду.

Toyota відкриває в Україні перший концептуальний дилерський центр — Тойота Центр Дніпро «Алмаз Мотор». У центрі уваги нового простору Toyota знаходиться клієнт і його потреби.

Центр надає можливість у сучасному цифровому форматі ознайомитись із лінійкою автомобілів Toyota, як нових, так і з пробігом, дізнатися про сервіси та послуги, отримати рекомендації від персоналу, а також попрацювати чи відпочити, очікуючи свій автомобіль із сервісу або на видачу нового.

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Перехід до нової концепції дилерського центру є важливим кроком бренду до розширення можливостей мобільності. Дизайн простору Toyota передбачає новий досвід взаємодії між клієнтом і брендом, а також між клієнтом і персоналом центру.

Концептуальний дилерський центр Toyota у Дніпрі втілює оновлену візуальну ідентичність бренда з дизайном інтер’єру, що обертається навколо клієнта. Це простір для взаємодії із брендом на різних рівнях — від цифрового до споживчого.

Спеціальні зони нового центру Toyota поділені за призначенням для надання клієнтам різноманітних послуг: нові автомобілі, технічне обслуговування, автомобілі з пробігом, Toyota бізнес, запчастини, аксесуари. На території центру знаходяться: хаб із робочою зоною, де клієнти можуть за допомогою мультимедійних засобів обрати майбутній автомобіль, зона відпочинку клієнта з кухнею та дитячим простором, зона переговорів, зона прийому на сервіс і зона видачі автомобіля.

Також відвідувачі центру можуть ознайомитися зі всіма сервісами бренду і далі продовжити комунікацію з експертами дилерського центру для отримання детальної інформації. Головна перевага такого підходу — персоналізація досвіду клієнта та надання послуг відповідно до конкретних потреб і побажань.

Примітно, що середовище нового дилерського центру Toyota є частиною концепції Beyond Zero — «Майбутнє без обмежень», яка передбачає створення більш інклюзивного і сталого світу та суспільства із застосуванням нових рішень мобільності для користі кожного. Зокрема, це створення лінійок гібридних автомобілів і плагін-гібридів, що дозволяють зменшити шкідливі викиди, розробка технологій для покращення досвіду водіння та мінімізації аварійних ситуацій тощо.

Перший концептуальний дилерський центр Toyota в Україні — Тойота Центр Дніпро «Алмаз Мотор» — відчинив свої двері для клієнтів 11 жовтня 2022 року за адресою: м. Дніпро, Запорізьке шосе, 51.