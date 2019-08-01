Пострадало более десяти человек.

Утром первого августа в Днепре произошла крупная авария, которая полностью зафиксирована на камеру наблюдения. По информации полиции, патрульные выявили пьяного водителя за рулем Hyundai Getz, а другой экипаж по ориентировкам начал за ним преследование. Нарушитель не останавливался, а на перекрестке улицы Вернадского и проспекта Яворницкого врезался в маршрутный автобус Mercedes Sprinter. Скорость была настолько высокой, что тормозной путь составлял 40 м.

В маршрутке находилось около 20 человек, она перевернулась на бок. С места аварии вытаскивали пассажиров через боковое окно микроавтобуса, 11 из них нуждались в помощи врачей. В общем госпитализировали 13 человек, состояние виновника ДТП врачи оценивают как тяжелое.

Смотрите видео ДТП в Днепре с перевернувшейся маршруткой:

Напомним, как в Виннице достигли наибольшего снижения ДТП.