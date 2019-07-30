По информации советника мэра города, благодаря таким конструкциям аварийность в Виннице с пострадавшими снизилась на 69%.

Советник мэра Винницы Виктор Перлов обнародовал оптимистичные данные по уменьшению аварийности в Виннице. По его информации, за 2018 год благодаря комплексным мерам безопасности в городе произошло снижение числа ДТП с пострадавшими на 69%. Это стало возможным в том числе за счет сооружения современных пешеходных переходов с островками безопасности. Еще больше их будет в Ивано-Франковске.

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Виктор приводит несколько причин, почему подобные островки повышают безопасность на улицах:

Из-за сужения проезжей части они "успокаивают" транспортный поток и способствуют снижению скорости, что приводит к уменьшению тормозного пути автомобиля. То есть, в результате меньшей скорости водителю значительно легче отреагировать на появление пешехода (или другой опасности), а пешеходу легче отреагировать на появление автомобиля и решить, стоит ли немедленно переходить дорогу, или может пропустить авто, чтобы водитель не прибегал к экстренному торможению. Они уменьшают время пребывания пешехода на проезжей части, а следовательно время существования для него опасности. Более того, островки разделяют время опасности на два отдельных промежутки, на каждом из которых автомобиль может приблизиться только с одной стороны, что значительно упрощает восприятие дорожной обстановки пешеходом. При необходимости пропустить транспортное средство, пешеход может безопасно сделать это на островке, не волнуясь, что какое-то авто "наедет ему на пальцы ног". Не секрет, что восприятие бокового интервала водителем и пешеходом сильно отличается – то, что для водителя является безопасным интервалом может восприниматься пешеходом как реальная опасность и вызывать страх (и как вариант, заставить двигаться, чтобы уклониться от авто и попасть под колеса автомобиля из соседней полосы). Островки безопасности из-за сужения полос движения делают невозможной парковку непосредственно в зоне пешеходного перехода. Более того, во многих случаях наличие островка безопасности психологически влияет на водителя, чтобы не парковаться вблизи него. Островки делают невозможной ситуацию, когда в одной полосе останавливается автомобиль, чтобы пропустить пешехода и пешеход попадает под колеса транспортного средства с смежной полосы, потому что первое авто закрывало пешехода (один из самых распространенных сценариев ДТП с пешеходами). Островки разводят транспортные потоки и делают невозможным встречное столкновение транспортных средств на участке установки. Даже в случае, когда невозможно остановить авто из-за технических неисправностей, островок безопасности дает шанс пешеходу получить меньшие травмы, ведь часть скорости авто "погасится" при наезде на бордюр островка.

В Виннице в этом году построен только один островок безопасности на переходе ул. 600-летие и проводится строительство направляющих островков на перекрестке Д. Галицкого / Пирогова. Для текущего состояния аварийности в городе это ничтожно мало, если учесть масштабы работ в этом направлении того же Ивано-Франковска, где подобные объекты строят десятками ежегодно.

Напомним, как пешеходов собираются учить ПДД.