Несколько идей, направленных на снижение аварийности пешеходов на отечественных дорогах предложил заместитель Минрегионстроя Лев Парцхаладзе.

Лев Парцхаладзе на своей странице в ФБ провел опрос о необходимости повышения внимания пешеходов при выходе на дорогу. Почти 5 тыс. читателей поддержали предложение установки специальных знаков для повышения внимания. Кстати, подобные знаки уже есть возле пешеходных переходов не только в Одессе, но и в Хмельницком, Харькове, Черкассах и Херсоне.

Это заставило чиновники задуматься, возможно даже рассмотреть вопрос узаконивания этой инициативы в государственных строительных нормах.

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Кроме того, читатели предоставили еще несколько интересных идей по снижению аварийности среди пешеходов:

Дополнительное привлечение внимания водителей и пешеходов

Много нареканий на тех, кто не может оторваться от своих гаджетов даже в опасных местах – при переходе дороги. Их уши и глаза не реагируют на окружающую ситуацию. Это действительно проблема!

Поэтому, для привлечения дополнительного внимания украинцы предлагают размещать в непосредственной близости от переходов яркие "приколы" и для водителей и для пешеходов. Например, фигурки "пешеходов" или "полицейских". Это должно немного “притормозить” всех участников дорожного движения. Также, можно на ярких информационных табло разместить выдержки из правил дорожного движения.

Предупреждение аварийных ситуаций

Большое значение занимает воспитательная работа. Это социальная реклама, которая звучит в наушниках тех, кто не вытягивает их из ушей, и размещается на проблемных участках дорог, а также фотографии ужасных последствий и детальных подробностей нарушений для пешеходов. Такая практика существует во многих европейских странах.

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Штрафы и наказание

Есть и сторонники более жесткого подхода, а именно: усиление наказания за переход в неустановленных местах, а за невнимательный переход с детьми – как отягчающее обстоятельство. Они предлагают общественным организациям вместо расходов на краску и рисования на асфальте знаков получить в полиции лицензию на штрафования нарушителей. На собранные средства устанавливать новые светофоры, ремонтировать дороги, улучшая тем самым условия дорожного движения. Штрафы должны быть достаточно ощутимыми для кошелька нарушителя от 100 евро за нарушение и 1000 – за создание аварийной ситуации.

Что сделано и будет сделано?

Несколько комментаторов отметили необходимость обустройства диагональных пешеходных "зебр" и напомнили об освещении в ночное время. Что касается освещения, то с 1 марта уже действует новый ГСН "Естественное и искусственное освещение". В них содержатся требования к обязательному обустройству оптимального освещения пешеходных переходов. Это должно способствовать повышению видимости пешеходов для водителей и безопасности дорожного движения в целом. Так что дело во времени, потому что эта норма является обязательной при проектировании новых и реконструкции существующих пешеходных переходов.

Что же касается "косых" зебр, то сейчас уже в разработке проект изменений в существующие ГСН по улицам и дорогам. В Минрегионе изучили опыт европейских стран, где большинство пешеходных переходов – наземные, а не подземные как у нас. Несмотря на это, аварий там в разы меньше. И заслуга косых пешеходных переходов здесь далеко не последняя. Благодаря устройству таких переходов:

повышается видимость людей на переходе – риск наезда или иной аварии намного меньше;

повышается внимание и самого пешехода, заставляет его смотреть в сторону движущегося.

Напомним, почему полиция не штрафует пешеходов.