Активисты вместе с полицией наносят на асфальт информативные надписи.

В центре Одессы возле пешеходных переходов появились надписи, которые имеют целью улучшить дисциплину пешеходов. Об этом на своей странице в Фейсбук написал заместитель Минрегионстроя Лев Парцхаладзе.

По его словам, надписи наносят представители общественной организации вместе с патрульной полицией города в рамках акции "Безопасный пешеход". Они призывают пешеходов к внимательности: снять наушники, оторваться от экрана телефона, взять ребенка за руку, посмотреть в разные стороны перед переходом дороги.

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Лев Парцхаладзе спросил у читателей соцсети, поддерживают ли они такие мероприятия. За час люди оставили почти четыре сотни комментариев, среди которых и положительные, и такие, которые обязывают водителей, а не пешеходов, следить за дисциплиной пеших участников движения. А как считаете вы – нужны ли перед переходами такие предупреждения?

Напомним, что на украинских трассах установят телефоны.