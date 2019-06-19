Активісти разом з поліцією наносять на асфальті інформативні написи.

У центрі Одеси біля пішохідних переходів з'явилися написи, які мають на меті покращити дисципліну піхоходів. Про це на своїй сторінці в Фейсбук написав заступник Мінрегіонбуду Лев Парцхаладзе.

За його словами, написи наносять представники громадської організації разом із патрульною поліцією міста в рамках акції "Безпечний пішохід". Вони закликають пішоходів до уважності: зняти навушники, відірватися від екрану телефону, взяти дитину за руку, подивитися в різні боки перед переходом дороги.

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Лев Парцхаладзе спитав у читачів соцмережі, чи підтримують вони такі заходи. За годину люди залишили майже чотири сотні коментарів, серед яких і схвальні, і такі, які зобов'язують водіїв, а не пішоходів, слідкувати за дисципліною піших учасників руху. А як вважаєте ви – чи потрібні перед переходами такі попередження?

Нагадаємо, що на українських трасах встановлять телефони.