Кілька ідей, направлених на зниження аварійності пішоходів на вітчизняних дорогах запропонував заступник Мінрегіонбуду Лев Парцхаладзе.

Лев Парцхаладзе на своїй сторінці в ФБ провів опитування щодо необхідності підвищення уваги пішоходів при виході на дорогу. Майже 5 тис. читачів підтримали пропозицію встановлення спеціальних знаків для підвищення уваги. До речі, подібні знаки вже є біля пішохідних переходів не тільки в Одесі, а й у Хмельницькому, Харкові, Черкасах та Херсоні.

Це заставило чиновники замислитись, можливо навіть розглянути питання щодо узаконення цієї ініціативи в державних будівельних нормах.

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Окрім того, читачі надали ще кілька цікавих ідей щодо зниження аварійності серед пішоходів:

Додаткове привертання уваги водіїв та пішоходів

Багато нарікань на тих, хто не може відірватися від своїх гаджетів навіть в небезпечних місцях – при переході дороги. Їх вуха та очі не реагують на оточуючу ситуацію. Це дійсно проблема!

Тож, для привернення додаткової уваги українці пропонують розміщувати у безпосередній близькості від переходів яскраві "приколи" і для водіїв і для пішоходів. Наприклад, фігурки "пішоходів" чи "поліцейських". Це має трохи "пригальмувати" всіх учасників дорожнього руху. Також, можна на яскравих інформаційних табло розмістити витяги з правил дорожнього руху.

Попередження аварійних ситуацій

Велике значення займає виховна робота. Це соціальна реклама, яка лунає в навушниках тих, хто не витягає їх з вух, та розміщується на проблемних ділянках доріг, а також фотографії жахливих наслідків та детальних подробиць порушень для пішоходів. Така практика існує в багатьох європейських країнах.

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Штрафи та покарання

Є й прибічники більш жорсткого підходу, а саме: посилення покарання за перехід у невстановлених місцях, а за неуважний перехід з дітьми - як обтяжуючу обставину. Вони пропонують громадським організаціям замість витрат на фарбу і малювання на асфальті знаків отримати у поліції ліцензію на штрафування порушників. На зібрані кошти встановлювати нові світлофори, ремонтувати дороги, покращуючи тим самим умови дорожнього руху. Штрафи мають бути досить відчутними для гаманця порушника: від 100 євро за порушення і 1000 - за створення аварійної ситуації.

Що зроблено та буде зроблено?

Декілька коментаторів наголосили на необхідності облаштування діагональних пішохідних "зебр" та нагадали про освітлення в нічний час. Що стосується освітлення, то з 1 березня вже діє новий ДБН “Природне і штучне освітлення”. В ньому містяться вимоги до обов’язкового влаштування оптимального освітлення пішохідних переходів. Це має сприяти підвищенню видимості пішоходів для водіїв та безпеки дорожнього руху загалом. Тож справа в часі, бо ця норма є обов’язковою під час проектування нових та реконструкції існуючих пішохідних переходів.

Що ж стосується "косих" зебр, то наразі вже у розробці проект змін до існуючого ДБН щодо вулиць і доріг. В Мінрегіоні вивчили досвід європейських країн, де більшість пішохідних переходів - наземні, а не підземні як у нас. Попри це, аварій там в рази менше. І заслуга косих пішохідних переходів тут далеко не остання. Завдяки облаштуванню таких переходів:

підвищується видимість людей на переході - ризик наїзду чи іншої аварії набагато менша;

підвищується увага і самого пішохода, змушує його дивитися в бік автомобіля, що рухається.

Нагадаємо, чому поліція не штрафує пішоходів.