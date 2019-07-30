За інформацією радника мера міста, завдяки таким конструкціям аварійність в Вінниці з потерпілими знизилась на 69%.

Радник мера Вінниці Віктор Перлов оприлюднив оптимістичні дані щодо зменшення аварійності у Вінниці. За його інформацією, за 2018 рік завдяки комплексним заходам безпеки у місті відбулось зниження числа ДТП з потерпілими на 69%. Це стало можливим в тому числі за рахунок спорудження сучасних пішоходних переходів з острівцями безпеки. Ще більше їх будуть в Івано-Франківську.

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Віктор наводить кілька причин, чому подібні острівці підвищують безпеку на вулицях:

Через звуження проїжджої частини вони "заспокоюють" транспортний потік та сприяють зниженню швидкості, що призводить до зменшення гальмівного шляху автомобіля. Тобто, в результаті меншої швидкості водію значно легше відреагувати на появу пішохода (чи іншої небезпеки), а пішоходу легше відреагувати на появу автомобіля та вирішити, чи варто негайно переходити дорогу, чи може пропустити авто, аби водій не вживав екстреного гальмування. Вони зменшують час перебування пішохода на проїжджій частині, а отже час існування для нього небезпеки. Більше того, острівці розділяють час небезпеки на два окремі проміжки, на кожному з яких автомобіль може наблизитись тільки з одного боку, що значно спрощує сприйняття дорожньої обстановки пішоходом. При необхідності пропустити транспортний засіб, пішохід може безпечно зробити це на острівці, не хвилюючись, що якесь авто "наїде йому на пальці ніг". Не секрет, що сприйняття бічного інтервалу водіями і пішоходами сильно різняться – те, що для водія є безпечним інтервалом може сприйматись пішоходом як реальна небезпека та викликати страх (і як варіант, змусити рухатись, аби ухилитись від авто та потрапити під колеса автівки з сусідньої смуги). Острівці безпеки через звуження смуг руху унеможливлюють паркування безпосередньо в зоні пішохідного переходу. Більше того, у багатьох випадках наявність острівця безпеки психологічно впливає на водія, аби не паркуватись поблизу нього. Острівці унеможливлюють ситуацію, коли в одній смузі зупиняється автомобіль, аби пропустити пішохода і пішохід потрапляє під колеса транспортного засобу з суміжної смуги, бо перше авто закривало пішохода (один з найпоширеніший сценаріїв ДТП з пішоходами). Острівці розводять транспортні потоки і унеможливлюють зустрічне зіткнення транспортних засобів на ділянці встановлення. Навіть у випадку, коли неможливо зупинити авто через технічні несправності, острівець безпеки дає шанс пішоходу отримати менші травми, адже частина швидкості авто "погаситься" при наїзді на бордюр острівця.

У Вінниці цього року збудувано тільки один острівець безпеки на переході вул. 600-річчя та проводиться будівництво напрямних острівців на перехресті Д. Галицького/Пирогова. Для поточного стану аварійності у місті це нікчемно мало, якщо врахувати масштаби робіт в цьому напрямку того ж Івано-Франківська, де подібних об'єктів будують десятками щороку.

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