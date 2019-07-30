За інформацією радника мера міста, завдяки таким конструкціям аварійність в Вінниці з потерпілими знизилась на 69%.
Радник мера Вінниці Віктор Перлов оприлюднив оптимістичні дані щодо зменшення аварійності у Вінниці. За його інформацією, за 2018 рік завдяки комплексним заходам безпеки у місті відбулось зниження числа ДТП з потерпілими на 69%. Це стало можливим в тому числі за рахунок спорудження сучасних пішоходних переходів з острівцями безпеки. Ще більше їх будуть в Івано-Франківську.
Читайте також: пішохідні переходи будуть позначати креативними знаками
Віктор наводить кілька причин, чому подібні острівці підвищують безпеку на вулицях:
- Через звуження проїжджої частини вони "заспокоюють" транспортний потік та сприяють зниженню швидкості, що призводить до зменшення гальмівного шляху автомобіля. Тобто, в результаті меншої швидкості водію значно легше відреагувати на появу пішохода (чи іншої небезпеки), а пішоходу легше відреагувати на появу автомобіля та вирішити, чи варто негайно переходити дорогу, чи може пропустити авто, аби водій не вживав екстреного гальмування.
- Вони зменшують час перебування пішохода на проїжджій частині, а отже час існування для нього небезпеки. Більше того, острівці розділяють час небезпеки на два окремі проміжки, на кожному з яких автомобіль може наблизитись тільки з одного боку, що значно спрощує сприйняття дорожньої обстановки пішоходом.
- При необхідності пропустити транспортний засіб, пішохід може безпечно зробити це на острівці, не хвилюючись, що якесь авто "наїде йому на пальці ніг". Не секрет, що сприйняття бічного інтервалу водіями і пішоходами сильно різняться – те, що для водія є безпечним інтервалом може сприйматись пішоходом як реальна небезпека та викликати страх (і як варіант, змусити рухатись, аби ухилитись від авто та потрапити під колеса автівки з сусідньої смуги).
- Острівці безпеки через звуження смуг руху унеможливлюють паркування безпосередньо в зоні пішохідного переходу. Більше того, у багатьох випадках наявність острівця безпеки психологічно впливає на водія, аби не паркуватись поблизу нього.
- Острівці унеможливлюють ситуацію, коли в одній смузі зупиняється автомобіль, аби пропустити пішохода і пішохід потрапляє під колеса транспортного засобу з суміжної смуги, бо перше авто закривало пішохода (один з найпоширеніший сценаріїв ДТП з пішоходами).
- Острівці розводять транспортні потоки і унеможливлюють зустрічне зіткнення транспортних засобів на ділянці встановлення.
- Навіть у випадку, коли неможливо зупинити авто через технічні несправності, острівець безпеки дає шанс пішоходу отримати менші травми, адже частина швидкості авто "погаситься" при наїзді на бордюр острівця.
У Вінниці цього року збудувано тільки один острівець безпеки на переході вул. 600-річчя та проводиться будівництво напрямних острівців на перехресті Д. Галицького/Пирогова. Для поточного стану аварійності у місті це нікчемно мало, якщо врахувати масштаби робіт в цьому напрямку того ж Івано-Франківська, де подібних об'єктів будують десятками щороку.
Нагадаємо, як пішоходів збираються навчати ПДР.