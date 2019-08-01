Постраждало більше десяти людей.

Вранці першого серпня в Дніпрі сталася велика аварія, яка повністю зафіксована на камеру спостереження. За інформацією поліції, патрульні вивили п'яного водія за кермом Hyundai Getz, а інший екіпаж за орієнтуванням розпочав за ним переслідування. Порушник не зупинявся, а на перехресті вулиці Вернадського та проспекту Яворницького врізався у маршрутний автобус Mercedes Sprinter. Швидкість була настільки високою, що гальмівний шлях складав 40 м.

У маршрутці перебувало близько 20 осіб, вона перевернулася на бік. З місця аварії витягували пасажирів через бокове вікно мікроавтобусу, 11 з них потребували допомоги лікарів. Загалом госпіталізували 13 осіб, стан винуватця ДТП лікарі оцінюють як важкий.

Дивіться відео ДТП у Дніпрі з маршруткою, що перевернулася:

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