В Днепре водитель на Porsche сбил столб: фото

Водитель Porsche Cayman в Днепре на скользкой дороге не справился с управлением и сбил электроопору. Об этом сообщает ТопЖир.

Происшествие произошло на Солнечной Набережной в Днепре. Дорога была мокрой, а водитель – неопытным. При резком увеличении газа машину повело и вынесло на обочину. Автомобиль остановила электро опора.

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Подушка безопасности сработала, поэтому обошлось без серьезных последствий. К счастью, никто не пострадал, а движение на участке не было затруднено.