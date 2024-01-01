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В Днепре водитель на Porsche сбил столб: фото

К счастью, водитель не пострадал - подушки безопасности сработали.
ДТП в Днепре: Porsche против электроопоры - Auto24

ФОТО: ТопЖир|

ДТП в Днепре

Сергей Матусяк
logo11 апреля, 13:30
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Водитель Porsche Cayman в Днепре на скользкой дороге не справился с управлением и сбил электроопору. Об этом сообщает ТопЖир.

Происшествие произошло на Солнечной Набережной в Днепре. Дорога была мокрой, а водитель – неопытным. При резком увеличении газа машину повело и вынесло на обочину. Автомобиль остановила электро опора.

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Подушка безопасности сработала, поэтому обошлось без серьезных последствий. К счастью, никто не пострадал, а движение на участке не было затруднено.

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