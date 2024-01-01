У Дніпрі водій на Porsche збив стовп: фото

Керманич Porsche Cayman у Дніпрі на слизькій дорозі не впорався з керуванням та збив електроопору. Про це повідомляє ТопЖир.

Подія сталася на Сонячній Набережній у Дніпрі. Дорога була мокрою, а водій – недосвідченим. При різкому збільшенні газу машину повело та винесло на узбіччя. Автомобіль зупинила електроопора.

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Подушка безпеки спрацювала, тож обійшлося без серйозних наслідків. На щастя, ніхто не постраждав, а рух на ділянці не був ускладнений.