В сети появились фото до сих пор невиданного автомобиля. На днях он был выставлен на продажу в Украине.

Машина поражает во всем – от облика до стоимости. Что уж говорить о двигателе и его мощности… Bugatti отдыхает.

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К сожалению, в описании нет информации об авторах этого проекта. Впрочем указанные характеристики: битурбодвигатель объемом 8,7 литра мощностью 2500 лошадиных сил!

Есть данные и по расходам горючего – всего 120 литров на 100 км пробега в городе и 45 литров на трассе. Шутка?