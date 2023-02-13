У мережі з’явилися фото досі небаченого автомобіля. Днями його виставили на продаж в Україні.

Машина вражає в усьому – від зовнішності до вартості. Що вже казати про двигун і його потужність… Bugatti відпочиває.

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На жаль, в описі немає інформації про авторів цього проекту. Втім, указані характеристики: бітурбо двигун обсягом 8,7 літра потужністю 2500 кінських сил!

Є дані щодо витратах пального – «всього» 120 літрів на 100 км пробігу в місті та 45 літрів на трасі. Жарт?