Пять поврежденных транспортных средств – разбитые окна, сломанные замки, изуродованные двери, разбросанное чужое имущество по двору и юные вероятные злоумышленники.
Минувшей ночью патрульные получили вызов о повреждении автомобиля в микрорайоне Тополь. Заявитель сообщил, что видит, как неизвестный пытается попасть в чужое авто.
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Патрульные мгновенно прибыли на место и обнаружили парня, который попытался от них скрыться, но потерпел фиаско. Блюстители порядка быстро догнали и остановили его.
Общаясь с патрульными, 18-летний юноша признался, что он вместе со своими двумя друзьями обокрали несколько авто. Парень рассказал инспекторам о своих товарищах и отметил, как они выглядят.
Патрульные проверили прилегающую территорию и обнаружили еще 4 истерзанных авто, вещи из которых злоумышленники разбросали по двору. Патрульные вызвали на место следственно-оперативную группу для дальнейшего выяснения обстоятельств происшествия.
Стражи порядка продолжили проверять территорию жилого массива и впоследствии обнаружили 14-летнего парня, который признался, что причастен к повреждению и кражам из авто.
Патрульные известили родителей, вероятно, причастных к совершению преступления юношей, а также сообщили о происшествии работников отдела ювенальной превенции.