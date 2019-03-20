П’ять пошкоджених транспортних засобів — потрощені вікна, зламані замки, понівечені двері, розкидане чуже майно по подвір'ю та юні ймовірні зловмисники.

Минулої ночі патрульні отримали виклик про пошкодження автомобіля на мікрорайоні Тополь. Заявник повідомив, що бачить, як невідомий намагається потрапити в чуже авто.

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Патрульні миттєво прибули на місце та виявили хлопця, який спробував від них втекти, але зазнав фіаско. Охоронці порядку швидко наздогнали та зупинили його.

Спілкуючись з патрульними, 18-річний юнак зізнався, що він разом зі своїми двома друзями обікрали декілька авто. Хлопець розповів інспекторам про своїх товаришів та зазначив, як вони виглядають.

Патрульні перевірили прилеглу територію та виявили ще 4 понівечених та авто, речі з яких зловмисники розкидали по подвір'ю. Патрульні викликали на місце слідчо-оперативну групу для подальшого з'ясування обставин події.

Охоронці порядку продовжили перевіряти територію житлового масиву й згодом виявили 14-річного хлопця, який зізнався, що причетний до пошкодження й крадіжок з авто.

Патрульні сповістили батьків, ймовірно, причетних до скоєння злочину юнаків, а також повідомили про випадок працівників відділу ювенальної превенції.