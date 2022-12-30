На нем изображен хлопок, боевые лягушки и несколько посланий для россиян.

В Днепре на улице Инженерной стоит разрисованный автомобиль ЗАЗ-968. Едва ли он на ходу, однако изображение на нем претендует на патриотический мурал.

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На припаркованном "Запорожце" разные изображения с разных сторон. С одной стороны изображен хлопок – символ взрывов в России. На другом – боевые лягушки с трезубцами в глазах. А спереди и сзади – послания для россиян, несколько нецензурные, однако удивительно меткие.

Операторы "Информатора" сфотографировали для вас это произведение искусства, чтобы вы все увидели своими глазами.