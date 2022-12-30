На ньому зображена бавовна, бойові жаби та кілька послань для росіян.

У Дніпрі на вулиці Інженерній стоїть розмальований автомобіль ЗАЗ-968. Навряд чи він на ходу, однак зображення на ньому претендує на патріотичний мурал.

Також цікаво ЗАЗ-968 пішов служити в армію

На припаркованому “Запорожці” різні зображення з різних сторін. З одного боку зображена бавовна – символ вибухів в Росії. На іншому – бойові жабки з тризубами в очах. А спереду та ззаду – послання для росіян, дещо нецензурні, однак напрочуд влучні.

Оператори “Інформатора” сфотографували для вас цей витвір мистецтва, аби ви все побачили на власні очі.