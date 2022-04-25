Их движение пугает граждан, особенно в военное время.

В Днепре с 24 апреля запретили движение транспорта с системой вывода переработанных газов “прямоток”, а также другими системами в которых отсутствует шумопоглотитель. Соответствующее решение приняла комиссия ТЭБ и ЧС до окончания военного положения.

Читайте также: Во время военного положения запрещено хранить топливо для собственных нужд без лицензии

Как отмечают в протоколе, движение таких транспортных средств отдельными гражданами воспринимается как перемещение военной техники или боеприпасов.

Комиссия решила, что “в случае обнаружения на территории города Днепра движения транспортных средств, использующих в своей конструкции систему вывода отработавших газов “прямоток”, другие выхлопные системы, где отсутствуют шумопоглотители, или транспортных средств, водители которых применяют агрессивное вождение, или лишенные решением суда права управления транспортными средствами, принудительно изымать такие транспортные средства с последующей постановкой их на специальную площадку”.

Четкого определения терминов “агрессивное вождение” и “прямоток” в документе не содержится.