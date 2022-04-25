Їх рух лякає громадян, тим більше у воєнний час.

У Дніпрі з 24 квітня заборонили рух транспорту із системою виведення перероблених газів "прямотік", а також іншими системами в яких відсутній шумопоглинач. Відповідне рішення ухвалила комісія ТЕБ та НС до закінчення воєнного стану.

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Як зазначають у протоколі, рух таких транспортних засобів окремими громадянами сприймається як переміщення військової техніки або застосування боєприпасів.

Комісія вирішила, що "у разі виявлення випадків на території міста Дніпра руху транспортних засобів, що використовують у своїй конструкції систему виведення перероблених газів "прямотік", інші вихлопні системи, де відсутні шумопоглиначі, або транспортних засобів, водії яких застосовують агресивне водіння, або позбавлені рішенням суду права керування транспортними засобами, примусово вилучати такі транспортні засоби з подальшою постановкою їх на спеціальний майданчик".

Чіткого визначення термінів “агресивне водіння” та “прямоток” у документі не міститься.