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В ЕС могут отменить экологические штрафы для автопроизводителей

В ЕС призывают освободить автопроизводителей от углеродных штрафов, чтобы спасти отрасль от правил, выполнение которых вредит экономике.
Чиновники ЕС могут отменить экологические штрафы для автопроизводителей - Auto24

В ЕС призывают отменить экологические штрафы для автопроизводителей

Евгений Гудущан
logo29 ноября, 11:10
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Коалиция семи стран ЕС, в которую входят Италия, Польша и Австрия, Болгария, Чехия, Румыния и Словакия, призывает принять меры для защиты конкурентоспособности автомобильной промышленности, поскольку отрасль сталкивается с более жесткими целевыми показателями выбросов.

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В совместном предложении страны предупредили о вызовах, связанные с производством, занятостью и глобальной конкуренцией, выступая за срочные действия на уровне ЕС.

Они подчеркнули риск значительных штрафов для автопроизводителей, которые не смогут достичь целевых показателей выбросов, что может помешать инновациям и повредить глобальной конкурентоспособности Европы.

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