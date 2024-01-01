В ЕС могут отменить экологические штрафы для автопроизводителей

Коалиция семи стран ЕС, в которую входят Италия, Польша и Австрия, Болгария, Чехия, Румыния и Словакия, призывает принять меры для защиты конкурентоспособности автомобильной промышленности, поскольку отрасль сталкивается с более жесткими целевыми показателями выбросов.

Читайте также: Рынок авто в ЕС упал в стагнацию

В совместном предложении страны предупредили о вызовах, связанные с производством, занятостью и глобальной конкуренцией, выступая за срочные действия на уровне ЕС.

Они подчеркнули риск значительных штрафов для автопроизводителей, которые не смогут достичь целевых показателей выбросов, что может помешать инновациям и повредить глобальной конкурентоспособности Европы.