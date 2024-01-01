В ЄС можуть скасувати екологічні штрафи для автовиробників

В ЄС закликають скасувати екологічні штрафи для автовиробників
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Коаліція семи країн ЄС, до якої входять Італія, Польща та Австрія, Болгарія, Чехія, Румунія та Словаччина, закликає вжити заходів для захисту конкурентоспроможності автомобільної промисловості, оскільки галузь стикається з жорсткішими цільовими показниками викидів.
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У спільній пропозиції країни попередили про виклики, пов’язані з виробництвом, зайнятістю та глобальною конкуренцією, виступаючи за термінові дії на рівні ЄС.
Вони підкреслили ризик значних штрафів для автовиробників, які не зможуть досягти цільових показників викидів, що може перешкодити інноваціям і зашкодити глобальній конкурентоспроможності Європи.