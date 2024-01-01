В ЄС можуть скасувати екологічні штрафи для автовиробників

Коаліція семи країн ЄС, до якої входять Італія, Польща та Австрія, Болгарія, Чехія, Румунія та Словаччина, закликає вжити заходів для захисту конкурентоспроможності автомобільної промисловості, оскільки галузь стикається з жорсткішими цільовими показниками викидів.

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У спільній пропозиції країни попередили про виклики, пов’язані з виробництвом, зайнятістю та глобальною конкуренцією, виступаючи за термінові дії на рівні ЄС.

Вони підкреслили ризик значних штрафів для автовиробників, які не зможуть досягти цільових показників викидів, що може перешкодити інноваціям і зашкодити глобальній конкурентоспроможності Європи.