В ЕС могут пересмотреть слишком жесткие экономии

Сокращение доли рынка электромобилей в ЕС посылает чрезвычайно тревожный сигнал промышленности и политикам. Поэтому Европейская ассоциация автопроизводителей (ACEA) обратилась к институтам ЕС с требованием разработать срочные меры помощи до того, как в 2025 году вступят в силу новые нормы по выбросам CO2.

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В ACEA отмечают, что автомобильные технологии и доступность автомобилей с нулевым уровнем выбросов не являются узкими местами процесса декарбонизации транспорта.

Но не хватает важных условий:

инфраструктуры зарядки и заправки водородом,

конкурентоспособной производственной среды,

доступной зеленой энергии,

льгот для потребителей,

надежных поставок сырья.

"Отрасль не может позволить себе ждать пересмотра норм по CO2 в 2026 и 2027 годах, нам нужны срочные и существенные действия сейчас, чтобы изменить тенденцию к снижению, восстановить конкурентоспособность промышленности ЕС и уменьшить стратегическую уязвимость", - отмечают в ACEA.

ACEA призывает немедленно обсудить пакет краткосрочных мер по сокращению выбросов CO2, как для легковых авто, так и для грузовиков до 2025 года. Речь идет об отсрочке введения новых, более жестких, целевых показателей выбросов CO2.