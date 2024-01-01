В ЄС можуть переглянути надто жорсткі економи

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В ЄС хочуть скасувати жорсткі економи
Скорочення частки ринку електромобілів у ЄС надсилає надзвичайно тривожний сигнал промисловості та політикам. Через це Європейська асоціація автовиробників (ACEA) звернулась до інституцій ЄС з вимогою розробити термінові заходи допомоги до того, як у 2025 році набудуть чинності нові норми щодо викидів CO2.
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В ACEA наголошують, що автомобільні технології та доступність автомобілів з нульовим рівнем викидів не є вузькими місцями процесу декарбонізації транспорту.
Але не вистачає важливих умов:
- інфраструктури зарядки та заправки воднем,
- конкурентоспроможного виробничого середовища,
- доступної зеленої енергії,
- пільг для споживачів,
- надійного постачання сировини.
«Галузь не може дозволити собі чекати перегляду норм щодо CO2 у 2026 та 2027 роках, нам потрібні термінові та суттєві дії зараз, щоб змінити тенденцію до зниження, відновити конкурентоспроможність промисловості ЄС та зменшити стратегічну вразливість», - наголошують в ACEA.
ACEA закликає негайно обговорити пакет короткострокових заходів щодо скорочення викидів CO2, як для легкових авто, так і для вантажівок до 2025 року. Йдеться про відстрочку введення нових, більш жорстких, цільових показників викидів CO2.