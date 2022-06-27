Европейская Комиссия приняла законодательное предложение для дальнейшего утверждения Европейским Парламентом и Советом
За первые десять недель войны более 5 миллионов украинцев покинули Украину. Большинство из них искали убежище в странах Европейского Союза.
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Европейская Комиссия приняла законодательное предложение для дальнейшего утверждения Европейским Парламентом и Советом, которое позволит украинцам, которые получат временную защиту в странах Союза:
- пользоваться украинским водительским удостоверением без необходимости его обмена в течение всего периода пребывания под защитой;
- пользоваться украинским водительским удостоверением даже в случае истечения срока его действия, что является актуальным для удостоверений выданных впервые со сроком действия 2 года;
- получить без сдачи экзаменов временное (на период пребывания под защитой) водительское удостоверение образца ЕС в случае потери или кражи украинского водительского удостоверения.
Для возможности этой реализации наработан механизм подтверждения действительности удостоверений водителя путем осуществления компетентными органами стран ЕС онлайн проверки с использованием сайта Главного сервисного центра МВД или данных электронного водительского удостоверения, отображаемого с помощью Портала “Дия”.
Теперь остается ждать рассмотрения предложения Европейским Парламентом и Советом.