Европейская Комиссия приняла законодательное предложение для дальнейшего утверждения Европейским Парламентом и Советом

За первые десять недель войны более 5 миллионов украинцев покинули Украину. Большинство из них искали убежище в странах Европейского Союза.

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Европейская Комиссия приняла законодательное предложение для дальнейшего утверждения Европейским Парламентом и Советом, которое позволит украинцам, которые получат временную защиту в странах Союза:

пользоваться украинским водительским удостоверением без необходимости его обмена в течение всего периода пребывания под защитой;

пользоваться украинским водительским удостоверением даже в случае истечения срока его действия, что является актуальным для удостоверений выданных впервые со сроком действия 2 года;

получить без сдачи экзаменов временное (на период пребывания под защитой) водительское удостоверение образца ЕС в случае потери или кражи украинского водительского удостоверения.

Для возможности этой реализации наработан механизм подтверждения действительности удостоверений водителя путем осуществления компетентными органами стран ЕС онлайн проверки с использованием сайта Главного сервисного центра МВД или данных электронного водительского удостоверения, отображаемого с помощью Портала “Дия”.

Теперь остается ждать рассмотрения предложения Европейским Парламентом и Советом.